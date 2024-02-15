محافظ كربلاء يستلم المرسوم الجمهوري الخاص به (صور)

وقال مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان محافظ كربلاء نصيف جاسم محمد الخطابي، وصل رئاسة الجمهورية واستلم المرسوم الجمهوري الخاص به، وذلك بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عليه.



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والثلاثاء الماضي 13 شباط/فبراير 2024، أعلنت رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس على مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين.وذكر بيان للرئاسة ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق، على اصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين لمحافظات بغداد، والبصرة، ونينوى، وبابل، وكربلاء، وواسط، وذي قار، والنجف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".وبينت، أنه "سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين".