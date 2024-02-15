الكلداني لوفد مجلس نينوى: ابذلوا جهود مضاعفة للنهوض بواقع المحافظة

وذكر بيان لمكتب الكلداني، ورد لـ السومرية نيوز، انه "الكلداني استقبل وفدا من أعضاء مجلس محافظة نينوى في مقر الحركة وسط العاصمة بغداد، وضم الوفد كلا من رئيس مجلس المحافظة احمد الحاصود ونائبه محمد الحبوري والنائب الفني للمحافظ عمر المولى و15 عضوا أخرين، فيما شهد اللقاء التباحث حول امكانية النهوض بواقع المحافظة من خلال توفير الخدمات وتطوير البنى التحتية للمدينة".ودعا الكلداني الوفد، بحسب البيان، الى "بذل جهود استثنائية لأحداث تغيير على الواقع يلتمسه المواطن بعيدا عن الشعارات عكس ما كان عليه في السابق"، مشيرا الى "الرؤية الموحدة للمجتمعين وتحالفهم الذي شكل ورقة عمل حقيقية لمتابعة المشاريع والخدمات وافساح المجال للحكومة المحلية بتقديم خدماتها واكمال المشاريع المتلكئة ومنها مطار الموصل".وشدد على "ضرورة ان يرى هذا المشروع النور بأسرع وقت بعيدا عن السباقات الاعلانية ويكون واقعاً لخدمة اهل نينوى".من جانبه ثمن الوفد "الدعم المطلق الذي يبديه الكلداني بتوفير كافة اشكال الدعم للمضي بالاستحقاقات الدستورية".