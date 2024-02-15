نشرة السومرية.. مراسيم تعيين المحافظين الجدد وأسباب تأخر تشكيل حكومة ديالى

• رئيس الجمهورية يسلّم عدداً من المحافظين الجدد مراسيم تعيينهم.. ويدعوهم لترسيخ قيم المواطنة.• الموسوي يكشف عن اسباب تأخر تشكيل حكومة ديالى المحلية.. ويوجه انتقادا حادا لحكومة الاقليم.• النزاهة تباشر أعمال التحري والتحقيق في مزاعم فساد (UNDP).. وتتعهد باعلان النتائج بعد حصولها على الادلة.• القضاء يستعيد عائلة الارهابي أبو بكر البغدادي.. ويواصل التحقيق معها للكشف عن أسرار عصابات داعش.• خلاف داخل شركة سفر ينتهي بضرب اكاديمي وعائلته في بغداد.. ومطالبات بمحاسبة المعتدين.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر