رئيس الوزراء يبحث مع "الناتو" ملف الدعم اللوجستي بعد انسحاب التحالف الدولي

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال ستيورات مونش، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".وشهد اللقاء، وفق البيان، "استعراض مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتعاون بين بعثة الناتو والجهات الأمنية العراقية، خصوصاً في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري، كما جرى التباحث بشأن عدد من المسائل التي تخص الدعم اللوجستي لبعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، بعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتولّي هولندا قيادة مهمة بعثة الحلف في شهر ايار المقبل".وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بمستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية وحلف الناتو، والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".من جانبه، أعرب الأدميرال مونش عن تقديره لما تقدمه الحكومة من تسهيلات ودعم لبعثة الحلف، العاملة في العراق.