رومانوسكي تعلق على لقاء السوداني بنائبة الرئيس الأمريكي

اجتمعت نائبة الرئيس كامالا هاريس برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا. أكدت نائبة الرئيس ورئيس الوزراء السوداني على تأكيدهما على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. أكدت نائبة…
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) February 16, 2024
اجتمعت نائبة الرئيس كامالا هاريس برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا. أكدت نائبة الرئيس ورئيس الوزراء السوداني على تأكيدهما على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. أكدت نائبة…