السومرية نيوز - سياسة



عادت ازمة حسم الحكومة المحلية لمحافظة ديالى الى الصفر، بعد ان سحب زعيم منظمة بدر هادي العامري مرشح التسوية لمنصب المحافظ، محمد جاسم العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

وجاء في رسالة العامري الى أعضاء مجلس المحافظة، ان سحب الترشيح جاء بسبب اكتشاف ان العمر القانوني للعميري لايسمح بتسنم منصب المحافظ حيث يتطلب ان يتم الـ30 عاما.

وتسبب اعلان العامري لمرشحه لمنصب المحافظ، بتظاهرات في بعض مناطق ديالى من قبل انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي مطالبين بتجديد الولاية له لحصوله على نحو 43 ألف صوت، كأعلى عدد أصوات في المحافظة، لكنها من مجموع اكثر من 440 الف صوت صحيح، مايعني حصوله على 10% من اجمالي الأصوات.