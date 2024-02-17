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ديالى.. كتلة تقدم تعلن تأييدها لمرشح تسوية لمنصب المحافظ
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أزمة ديالى تعود للصفر: العمر القانوني لمرشح التسوية لا يتناسب.. و"الهيمنة" تحتاج مقعدين
سياسة
2024-02-17 | 04:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,499 مشاهدة
السومرية نيوز - سياسة
عادت ازمة حسم الحكومة المحلية لمحافظة ديالى الى الصفر، بعد ان سحب زعيم منظمة بدر هادي العامري مرشح التسوية لمنصب المحافظ، محمد جاسم العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
وجاء في رسالة العامري الى أعضاء مجلس المحافظة، ان سحب الترشيح جاء بسبب اكتشاف ان العمر القانوني للعميري لايسمح بتسنم منصب المحافظ حيث يتطلب ان يتم الـ30 عاما.
وتسبب اعلان العامري لمرشحه لمنصب المحافظ، بتظاهرات في بعض مناطق ديالى من قبل انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي مطالبين بتجديد الولاية له لحصوله على نحو 43 ألف صوت، كأعلى عدد أصوات في المحافظة، لكنها من مجموع اكثر من 440 الف صوت صحيح، مايعني حصوله على 10% من اجمالي الأصوات.
لكن عدم التوافق على التميمي، خصوصا وان مقاعد مجلس ديالى توزعت بين الطوائف بشكل متساوٍ تقريبا، مايمنع "انفراد" كتلة على حساب الأخرى في وضع المحافظ المطلوب دون غيره، حيث حصلت الكتل السنية على 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في ديالى، ومثلها حصلت عليها الكتل الشيعية، بالإضافة الى مقعد واحد للحزب الديمقراطي الكردستاني، في الوقت الذي يحتاج المجلس لعقد جلسته الأولى الى تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 9 مقاعد.
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