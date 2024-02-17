السامرائي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد الجديد

وبحسب بيان لمكتب رئيس التحالف، قدّم السامرائي التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة، مشدداً على "أهمية العمل المشترك وبذل الجهود الاستثنائية لدعم عمل الحكومة المحلية من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة بغداد".من جانبه، استعرض رئيس مجلس المحافظة الخطط التي يعمل المجلس على تنفيذها مؤكداً على "أهمية دعم الكتل السياسية لمسار التنمية والإصلاح الذي تنوي المجالس الجديدة الشروع به لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة".