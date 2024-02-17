رئيس الجمهورية يرفض تعيين "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين.. هذا السبب

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية وموجهة إلى مجلس محافظة صلاح الدين، ما نصه: "نود اعلامكم ان احمد عبد الله عبد خلف الجبوري محكوم عن عدة قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦ والبعض الآخر مكفلاً عنها حسب كتاب هيئة النزاهة الاتحادية ذي العدد (۲۰۸) المؤرخ ۲۰۲٤/٢/٧ وكذلك لديه قيود جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية / التسجيل الجنائي المركزي ذي العدد ٦٥٥۳ المؤرخ ٢٠٢٤/٢/١٢".وأضافت، أنه "تأسيساً على ما تقدم يتعذر علينا اصدار مرسوم جمهوري بتعيين احمد عبد الله عبد خلف الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۸ المعدل".وتابعت، "إذ ان من بين اختصاص رئيس الجمهورية الدستورية قبل اصدار المرسوم الجمهوري هو التأكد من توافر الشروط القانونية في المرشح لمنصب المحافظ وفي حالة تخلف شرط او أكثر من شروط التعيين فله رفض اصدار المرسوم الجمهوري كون المرسوم الجمهوري هو منشئ للمركز القانوني وليس كاشفاً له".