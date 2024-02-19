أحدهما إيراني والآخر امريكي.. طهران تحدد شرطين لاستقرار العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام إيرانية، ان "العلاقات الإيرانية العراقية في أفضل حالاتها"، مشيرا الى ان "الآفاق المستقبلية للبلدين مليئة بالأمل وواعدة".وأكد أنه “لدى الحكومتين ارادة مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية، كما أن لديهم إرادة مشتركة في مجال الأمن على الحدود المشتركة".وأشار الى ان "اللجان المشتركة تنشط لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، ونعتبر التنفيذ الكامل لنصوص هذه الوثيقة في اتجاه تحقيق مصالح البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين".وأوضح انه "نحن لا نعتبر أن وجود القوات الأجنبية في العراق يساعد على الاستقرار في هذا البلد، ونعارض بشكل أساسي وجود القوات الأجنبية في المنطقة، ونعتقد أنه بالنسبة لتواجد القوات الأمريكية في العراق، يجب على الحكومة العراقية والشعب العراقي اتخاذ قرار".