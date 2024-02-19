رئاسة الجمهورية تؤيد إجراءات المحكمة الاتحادية بمواجهة "الابتزاز السياسي" (وثائق)

السومرية نيوز - سياسة



أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن رئاسة الجمهورية تساندها وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.





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