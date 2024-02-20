مجلس الوزراء يؤشر مخالفة على وزارة الاعمار: تعمل دون مفاتحة التخطيط

وذكر بيان لمجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، ان السوداني وافق على "زيادة الكلفة الكلية لمشروع (ماء الكوت – واسط) بمقدار (33.045.423.530) دينارًا، لتصبح (157.016.423.530) دينارًا، بدلًا من (123.971.000.000) دينار، بنسبة زيادة (26.66%) بعد التقريب على الكلفة الكلّية المعدّلة، وبنسبة (96.27%) على الكلفة الكلّية المقرّة".ووافق المجلس أيضا، بحسب البيان، على "تأشير مخالفة على وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، لقيامها بإحالة الأعمال التكميلية للمشروع (على حساب ناكل) بما يتجاوز الكلفة الكلّية، دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقات الأصولية، وتنفيذ أحد أوامر الغيار ضمن صلاحية جهة التعاقد في حينه باحتساب نسبة الاحتياط (10%) بحسب تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لعام 2012، بحسب سنة الإحالة".وأشار الى انه "اذ بلغت نسبة أوامر الغيار المنفذة (7.62%)، من كلفة الإحالة رغم وجود التجاوز وعدم معالجته".