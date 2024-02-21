الديمقراطي الكردستاني يرحب بقرار "الاتحادية": لا نمانع توطين الرواتب

وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرارات المحكمة الاتحادية قرارات باتة وملزمة ولا يوجد لدينا أي اعتراض عليها"، مشيرا الى ان "الإقليم ليست لديه أي مشكلة في توطين رواتب موظفيه".وأضاف عبد الكريم، أن "المشكلة تكمن في بغداد وعدم ارسالها رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، إلزام الجهات الحكومية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية.