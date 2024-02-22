فؤاد حسين: القرار النهائي بشأن الامريكان هو قرار سياسي وعلاقتنا مع إيران "تالفة"

السومرية نيوز – سياسة



وصف وزير الخارجية فؤاد حسين، علاقة العراق مع الولايات المتحدة بأنها "تضررت"، لكنه قال إنها "يتم إصلاحها"، وهذه ليست العلاقة الوحيدة التي تحتاج إلى إصلاح، إذ وصف العلاقات مع إيران بـ"التالفة"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" خلال في مؤتمر ميونيخ الأمني.







وقد بدأت المفاوضات بالفعل، مع إجراء جولة ثانية من المحادثات في إطار لجنة عسكرية.



جزء من المناقشات هو تقييم ما إذا كان العراق لا يزال بحاجة إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للبقاء في العراق لدرء تهديد "داعش". وستركز المحادثات أيضا على ما إذا كان العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم في "إعادة بناء القوات العراقية".



وأضاف حسين إن القرار النهائي بشأن القوات الأمريكية هو قرار سياسي.



وحول ما إذا كان "داعش" لا يزال يشكل تهديدا للعراق، الأمر الذي من شأنه أن يوفر سببا لتوسيع وجود القوات الأمريكية في البلاد، قال السيد حسين: "من الصعب القول أنه لا يشكل تهديدا". وقال حسين أنه "في المقام الأول، تمت دعوة الأمريكيين من قبل الحكومة العراقية، خلال هجمات إرهابيي داعش في العراق، مرة أخرى في عام 2014، لكن الوقت قد حان لإعادة تقييم وجود القوات الأمريكية.وقد بدأت المفاوضات بالفعل، مع إجراء جولة ثانية من المحادثات في إطار لجنة عسكرية.جزء من المناقشات هو تقييم ما إذا كان العراق لا يزال بحاجة إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للبقاء في العراق لدرء تهديد "داعش". وستركز المحادثات أيضا على ما إذا كان العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم في "إعادة بناء القوات العراقية".

وفي عام 2014، تمكن ارهابيو "داعش" من مهاجمة الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، و"خلال أيام قليلة من هجومهم، تمكنوا من السيطرة على الموصل ثم تمكنوا، خلال أسابيع قليلة، من السيطرة على ثلث الأراضي العراقية.



وقال حسين إنه بعد مرور عقد من الزمن، لا يزال لدى "داعش" جيوب صغيرة من الارهابيين، "على الرغم من أنهم ليسوا أقوياء كما كانوا من قبل".



وأوضح أنه "لا يمكننا الحديث عن داعش كمقاتلين فقط؛ داعش هي أيضاً أيديولوجية… وهذا جانب واحد من المشكلة. أما الجانب الآخر فيتعلق بحقيقة وجود المئات من قادة داعش في السجون في سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، وهي جماعة يقودها الأكراد.



لا يزال الوضع في سوريا غير مستقر، وهناك مخاوف من احتمال فرار المئات من أعضاء داعش المحتجزين في البلاد وعبور الحدود وإعادة تنظيم صفوفهم في العراق.



وأضاف: "القول بأن داعش اختفى ليس صحيحاً، ولكن أيضاً داعش الآن لا يشكل تهديداً، لكنه يمكن أن يشكل تهديداً بسبب هذه الظروف ولأن الوضع في سوريا غير مستقر. وحذر حسين من أن الأمن في سوريا يؤثر علينا بشكل مباشر.



ودعا العراق مرارا القوى العالمية إلى التعامل مع أسرى "داعش" في سوريا وترحيل من هم من دول أخرى. ومع ذلك، لا تزال المسألة دون حل.



وفيما يتعلق بما إذا كان التهديد المحتمل الذي يشكله "داعش" يمكن أن يؤدي إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق، ذكر حسين: "الرسالة التي قدمها رئيس الوزراء إلى أعضاء (فريق التفاوض) العراقي هي أننا نريد الوصول إلى نهاية وجود القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها على الأراضي العراقية… لذا فإن الرسالة من الجانب العراقي واضحة".

ومع ذلك، فإن القضايا التي لا تزال قائمة تشمل كيف ومتى سيتم سحب القوات ورد الفعل الأمريكي على هذا القرار العراقي.



وأضاف: "لهذا السبب نتحدث عن المفاوضات".



وبينما تتمتع الولايات المتحدة بأكبر حضور عسكري في العراق، فإن هناك دولاً أخرى ممثلة كجزء من التحالف.



وقال حسين: "التحالف يقوده الأمريكيون، وإذا غادر الأمريكيون، فهذا يعني أن الآخرين سيغادرون".



ومع ذلك، لا يزال هناك اهتمام كبير بالإبقاء على مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق، والتي بدأت في عام 2018 وهي بشكل واضح "مهمة استشارية غير قتالية وبناء القدرات".



وشدد حسين على أهمية بقاء الناتو في العراق.



لقد أوضحنا أن مهمة حلف شمال الأطلسي يمكن أن تبقى؛ نحن بحاجة إلى مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق". "لقد أقامت بعثة حلف شمال الأطلسي علاقة جيدة مع وزارة الدفاع، والآن، في الواقع، قاموا بتوسيع نطاق صلاحياتهم، من خلال توفير التدريب للشرطة الفيدرالية التابعة لوزارة الداخلية".



ومع استمرار تواجد حلف شمال الأطلسي في العراق، فإن هذا يعني أن الولايات المتحدة وأعضاء الحلف الآخرين سيبقون في البلاد.



وأضاف: "مهمة الناتو ستبقى وهذا قرار. وقال حسين: "المفاوضات لا تتعلق بمهمة حلف شمال الأطلسي، بل تتعلق بالقوات الأميركية وحلفائها".



والتقى السوداني بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الشهر الماضي في دافوس واتفق الجانبان على مواصلة تطوير دور الحلف.



وردا على سؤال حول وصف العلاقة مع الولايات المتحدة، تابع حسين: "كانت هناك بعض الأضرار، لأول مرة بعد عام 2003، لكننا بدأنا في إصلاحها"، موضحا أن الضرر كان "بسبب الهجوم والهجوم المضاد".



"لكننا بدأنا في إصلاح هذه الأضرار. وأضاف: "كوزير للخارجية ومؤمن بالعلاقات الجيدة مع مختلف الدول، أعلم أن العراق يحتاج إلى الولايات المتحدة".



"نحن نعتبر الولايات المتحدة حليفاً – لقد كانت الولايات المتحدة معنا في الحرب ضد داعش. لقد فعلنا ذلك معًا. ولديهم تضحيات داخل العراق، مثلنا.



"نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا علاقة جيدة للغاية مع الولايات المتحدة. لا أرى العلاقة مع الأميركيين سلبية، لكننا نتحدث عن كيفية إعادة تشكيل علاقتنا".



هناك معسكران متميزان في المؤسسة السياسية العراقية اليوم، وفقا لحسين.



"تقول إحدى المجموعات إن كل هذه القوات يجب أن تغادر البلاد، ولكن هناك مجموعة أخرى تتحدث عن إبرام اتفاقيات أمنية ثنائية المستوى مع هذه الدول".



ويعتقد أنه "يجب أن يكون الأمر واضحاً بالنسبة لنا… يجب أن نحصل على دعم الدول الأخرى؛ نحن بحاجة إلى هذا الدعم"، لكنه يرى أنه بحاجة إلى "إعادة تشكيله وإعادة تنظيمه، وهذه قصة مختلفة".



وبينما تستمر المحادثات مع الولايات المتحدة، فإن مهمة الأمم المتحدة في العراق، أو "يونامي"، تخضع أيضًا للمراجعة.



وقال حسين: "نحن بحاجة إلى مهمة للأمم المتحدة في العراق، ولكن بشكل مختلف... عندما تم تأسيسها كان العراق في وضع مختلف تماما، وهذا يعني أن عمل يونامي سيكون مختلفا عن الآن".



"لهذا السبب بدأنا التحدث مع الأمم المتحدة حول هذا الموضوع".



ومن المتوقع أن يصدر تقرير في مارس/آذار من مراجعة مستقلة للأمم المتحدة بقيادة الدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس لتحديد الخطوات التي ستتخذها الأمم المتحدة لتغيير مهمتها في البلاد.



وردا على سؤال عما إذا كان العراق يريد الاحتفاظ ببعض من بعثة الأمم المتحدة، صرح حسين على الفور: "نحن بحاجة إليهم، ولكن بشكل مختلف".



انشغلت وسائل الإعلام بمحاولة فهم ما إذا كانت البلاد قد تقدمت بشكوى رسمية ضد إيران بعد هجمات أربيل الشهر الماضي.



وقال السيد حسين: "لقد أرسلنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لكن طلب عقد اجتماع هو مسألة مختلفة".



وفي حين أن العراق لم يطلب عقد اجتماع حول هذه المسألة، علق حسين قائلاً: "الرسالة لا تزال موجودة"، مما يعني أنه إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا الاجتماع، فيمكن طلبه.



وفيما يتعلق بكيفية حماية العراق من المزيد من الضربات والهجمات الانتقامية، قال حسين: "هناك شيء واحد واضح بالنسبة لنا، وهو أن الصراع الأمريكي الإيراني، بطبيعة الحال، يعود إلى عام 1979، ولكن في الوقت الحاضر، عندما يكون هناك توتر شديد بين البلدين". بلدان؛ إنهم في بعض الأحيان يحلون مشاكلهم على أرضنا. وقد أبلغنا الجانبين أن هذا غير مقبول".



وكان إحباط حسين من كلا الجانبين واضحا.



إذا كان لدى الأميركيين مشكلة مع الإيرانيين، فإنهم يعرفون أين تقع إيران. وإذا كان لدى الإيرانيين مشكلة مع الإسرائيليين والأميركيين، فهم يعرفون كيفية الوصول إليهم".



وكان حسين وغيره من المسؤولين العراقيين يطالبون منذ سنوات بأن تتوقف الولايات المتحدة وإيران عن قتال بعضهما البعض على الأراضي العراقية - لكن ذلك لم يحدث.



وقال: "للأسف أصبحنا مجالاً لحل مشاكلهم".



"إنه غريب جدا. وقال حسين: "لدينا علاقة جيدة للغاية مع الجانبين".



وأضاف: "لذلك، نحن نعتبر أمريكا حليفًا وكنا معًا في القتال ضد داعش. وإيران جارة لنا ولدينا علاقة ممتازة معهم، حتى أننا توصلنا معهم إلى اتفاق أمني. وكانوا راضين جدًا وكانوا يشكروننا على توقيع هذه الاتفاقية. ومع ذلك فهم يهاجموننا. هذا غير مقبول".



في الساعات الأولى من يوم 16 يناير/كانون الثاني، قصفت إيران منزل رجل أعمال عراقي معروف، مما أدى إلى مقتله هو وأفراد من عائلته.



وانتقد حسين الهجوم الصاروخي قائلا: "يزعم الإيرانيون أنهم هاجموا قواعد الموساد، وهذه ليست المرة الأولى. هذه هي المرة الثانية التي يهاجمون فيها أربيل ويستخدمون الصواريخ وهم يعلمون أن الاتهام بوجود الموساد لا أساس له من الصحة.



"لكنهم يبيعون الفكرة، لا أعرف لمن، لجمهورهم ولكن لا أحد يصدقهم... لقد قتلوا مدنيين، قتلوا عائلة، طفل عمره 11 شهراً. وهم يتحدثون عن إرهابيين وقاعدة للموساد. وبالطبع لا أحد يصدقهم".



وبعد الهجوم الأول على أربيل، قال حسين إنه سافر إلى طهران لمناقشة الهجوم و"أخبرناهم أن ما تتحدثون عنه لا أساس له من الصحة".



وأضاف: "لكي أكون صادقاً، حتى أنفسهم، لم يعرفوا ما الذي يتحدثون عنه". "كان كل مسؤول يتحدث عن شيء آخر، في نفس الاجتماع".



والآن، قال حسين إن العراق ينتظر اعتذاراً من إيران.



"نحتاج إلى اعتذار، نحتاج إلى دليل... إنهم يتحدثون عن قاعدة للموساد، أعطونا الدليل".



وحذر حسين طهران من أن بلاده لا يزال بإمكانها اختيار الدعوة لعقد اجتماع في مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى رسمية.



وأضاف: "إذا استمروا بالطبع، فستكون القصة مختلفة".

وقارن الوضع في العراق بوضع باكستان التي هاجمتها إيران الشهر الماضي أيضاً، موضحاً أنهم "هاجموا باكستان؛ في اليوم التالي لمهاجمتهم الباكستانيين، ثم ذهبوا إلى باكستان للاعتذار".



وقال حسين إن العراق وإيران يعتبران في بعض النواحي أقرب الحلفاء.



"نحن الأقرب، بحسب الإيرانيين… نحن جيران، ولدينا علاقة قوية جدًا جدًا مع طهران ونريد أن تكون لدينا علاقة جيدة وصحية، لكن يجب ألا يهاجمونا. هذا غير مقبول".



وعن سبب عدم اتخاذ العراق المزيد من الإجراءات منذ الضربات الإيرانية على العراق، بين حسين بإيجاز: "نحن نأخذ بيئتنا السياسية في الاعتبار - الداخلية والسياسية وغيرها - ولدينا الحق في الذهاب إلى مجلس الأمن".



ومع وجود حلفاء رئيسيين لإيران في الحكومة العراقية، والجماعات المسلحة الأخرى المرتبطة بها بشكل وثيق، فإن ممارسة المزيد من الضغط على طهران سيكون مشكلة بالنسبة لبغداد.



استخدم حسين نفس المصطلح للإشارة إلى العلاقات مع إيران كما فعل مع الولايات المتحدة. وعندما سئل عن وصف العلاقة مع إيران، أجاب: "إنها لا تزال متضررة، لذلك نحن بحاجة إلى مبادرة إيرانية. نحن بحاجة إلى مناقشة مفتوحة وعقلانية حول علاقاتنا. ويجب ألا يتعاملوا معنا وكأننا أتباعهم".



وفي اعترافه بالعلاقات العميقة مع إيران، قال: "نحن نحترمها، لكننا متساوون. نحن بلد مختلف. نحن لسنا جزءا من إيران"، في إشارة إلى نفوذ طهران داخل العديد من الأحزاب السياسية في العراق.



وقال: "سواء تأثرت بالسياسة الإيرانية أم لا، فالأمر متروك للأحزاب السياسية، سواء كانت أيديولوجية أو مترابطة، ولكن في النهاية سيتم تلبية المصالح العراقية داخل العراق".



وشدد حسين على أهمية حماية سيادة العراق، قائلا: "إن عملية صنع القرار بشأن العراق ومجتمعه وسياسته واقتصاده، يجب أن تتم في بغداد ومن قبل السياسيين العراقيين وشعبه".



وبينما اعترف حسين بوجود مؤثرات خارجية، قال: "لدينا بعض النفوذ هنا وهناك، ولكن في النهاية، يجب أن يصل العراق إلى تلك المرحلة التي يقرر فيها نفسه – يجب على العراقيين أن يقرروا لصالح العراق. القرار يجب أن يُتخذ في بغداد، وليس في أي عاصمة أخرى في العالم".



ويعتبر حسين الأمن "أولوية قصوى بالنسبة لي"، مضيفاً أنه "بدون الأمن، لا يمكننا تنفيذ خططنا لتطوير الاقتصاد، وإقامة مجتمع أفضل، وتعزيز عمليتنا الديمقراطية".



وتحدث عن الحروب العديدة وزعزعة الاستقرار التي مر بها العراق.



"لقد عانينا كثيراً. نحن العراقيون نخوض حرباً مع أنفسنا ومع الآخرين منذ 50 عاماً... ربما ولد وتعلم جيلان أو ثلاثة أو أربعة أجيال أثناء الحروب. ولهذا السبب نحتاج إلى السلام، ولكي نحقق السلام، نحتاج إلى علاقات جيدة مع الدول المجاورة لنا".



ولم يخوض حسين في مزيد من التفاصيل، قائلا: "إن مشاكلنا تأتي من الدول المجاورة لنا، وحلولنا ستأتي أيضا من التعاون مع الدول المجاورة لنا، لذلك نأمل أن تحترم الدول المجاورة لنا سيادة العراق، ولكن أيضا احترامها. خيار الشعب العراقي".



وهذا الخيار، بحسب حسين، هو الديمقراطية.

لقد بدأنا عمليتنا الديمقراطية ولدينا مشاكل في هذه العملية. لكن المشكلة تأتي في كثير من الأحيان من الدول المجاورة لنا".



وقال حسين: "بسبب هذه المشاكل التي يخلقونها لنا، فإننا نقترب من الآخرين، وإلا فلا نحتاج إلى الآخرين"، في إشارة إلى الوجود الأميركي في العراق.



وأضاف أن بلاده عملت على تحسين العلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى "في الواقع، بسبب هذه التوترات، كنا نبحث عن حل بين إيران والدول الأخرى وكنا نساعد الإيرانيين على أن تكون لديهم علاقة جيدة مع الآخرين. لذا، فمن الغريب جدًا أن يعاقبنا الإيرانيون. هذا ليس عادل. ويجب على إيران أن تفهم أن هذا غير مقبول".



وشدد مرارا وتكرارا على ضرورة احترام إيران لسيادة العراق.



"ربما هم أقوياء. أعني أنه بالمقارنة مع العراق، ربما يمكنهم التغلب علينا، لكن في النهاية هذا غير مقبول.



وكان ذلك انتقادا مباشرا نادرا من مسؤول عراقي تجاه إيران.



وأوضح حسين: "إن غالبية الشعب العراقي لا يقبلون ما يفعله الإيرانيون داخل العراق. واليوم نحن نتحدث عن ذلك. في الماضي كنا نتحدث في اجتماعاتنا معهم عن هذا الموضوع، أما اليوم فنحن نتحدث علناً. نحن بحاجة إلى نوع مختلف من العلاقة مع إيران".



وقال إن العراق لا يمكن أن يكون مستقرا دون استقرار إقليمي أوسع في سوريا.



"بدون الأمن الجماعي، ستكون البلدان في خطر. لذا فإن أمن العراق مرتبط بالأمن في سوريا. لكن هذا ينطبق أيضاً على إيران. وقال إن أمن العراق مرتبط بإيران.



وأضاف: "لذا، إذا حدثت فوضى في إيران والعراق، فسوف يؤثر ذلك على إيران. كما أنها تؤثر على تركيا. لذلك، في البلدان المجاورة، نحتاج لبعضنا البعض لضمان أمن بعضنا البعض وعدم خلق مشاكل لبعضنا البعض.



وعلى الصعيد الإقليمي، يشعر حسين بقلق عميق إزاء التطورات في المنطقة، مع استمرار الحرب في غزة.



"لا أعرف كيف سينتهي الأمر، لكنني أعلم أن الحرب في غزة أثرت على المنطقة بأكملها. هذه حقيقة".



"من الناحية العسكرية، شهدنا هجمات وهجمات مضادة في مناطق مختلفة. لكنه يؤثر على المنطقة بأكملها اقتصاديا. نفسيا وسياسيا.



"وهذه حرب على شاشة التلفزيون. كل واحد يرى الحرب وهو جالس في بيته ويرى الحرب وقتل الناس وقتل الأطفال وترحيل الشعب الفلسطيني. وبطبيعة الحال، فإن هذا يخلق ردود فعل ضخمة وضخمة. لذلك، فقد أثر على العديد من البلدان حول العالم، لكنه أثر على المنطقة بشكل مباشر.



لقد تأثر العراق بشكل مباشر، مع تزايد الضربات الإيرانية والأمريكية لأنها تدعم جوانب مختلفة من الحرب.



وأوضح حسين: "لمدة عام تقريبًا، لم يكن هناك أي هجوم أو هجوم مضاد. لكن عندما بدأت الحرب، بشكل مباشر، كانت هناك ردود فعل من بعض الجماعات (العراقية)، وبدأت في مهاجمة الأميركيين المتمركزين في القواعد العراقية، تحت شعار أن الأميركيين يدعمون الإسرائيليين".



وتحدث مطولاً عن ضرورة إنهاء الحرب وتأثيراتها على فلسطين والعراق، والتي تمتد أيضاً إلى دول أخرى مثل الأردن ولبنان ومصر واليمن.



وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالعنف فحسب، بل بالآثار الاقتصادية أيضًا.. للحرب أبعاد مختلفة، ولهذا السبب من المهم وقف هذه الحرب".



ولم يخوض حسين في الخوض في ما إذا كان العراق سيعترف بإسرائيل كجزء من خطة سلام أوسع إذا تم وضع مثل هذه الخطة موضع التنفيذ.



وأضاف: "يجب أن نتعامل مع الحرب والخطوة الأولى هي وقف إطلاق النار، ثم بالطبع حل هذه المشكلة، ثم يجب طرح القضية الفلسطينية مرة أخرى على الطاولة ومناقشتها. نحن نتحدث عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وهذا يعني أن الفلسطينيين سيقررون كيفية التعامل مع العلاقة المستقبلية مع الدول الأخرى".



لكنه حذر من أنه "بدون حقوق الفلسطينيين، سيكون من المستحيل أن يكون هناك وضع مستقر في المنطقة… لقد شهدنا عملية التطبيع. كان البعض يظن أنه إذا وصلنا إلى التطبيع مع غالبية الدول العربية فإن القضية الفلسطينية ستحل، لكن الواقع قال لنا شيئا آخر.



وقال: "الحقيقة هي أنه يجب أن نبدأ بالشعب الفلسطيني لأن المشكلة موجودة وله الحق في ممارسة حقه في تقرير المصير".