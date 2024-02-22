رئيس الاتحاد البرلماني العربي يطالب بأدانة العدوان على العراق

وقال المندلاوي خلال كلمة القاها اليوم الخميس، في الجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية، والتي تعقد اعمالها في العاصمة الاذربيجانية "باكو"، ان العراق سعى الى صياغة رؤية موحدة كإطار وخارطة طريق لمشروع وطني يسمح بدمج خصوصية العراق مع غايات وأهداف التنمية المستدامة في اجندة عام (2030)، والتي تتضمن (انسان مُتمَكن في بلدٍ آمن، ومُجتمع مُوحد، وإقتصاد مُتنوع، وبيئة مُستدامة، وعدالة وحُكم رشيد)، كما عمل العراق على اطلاق مشروع (طريق التنمية)، ليوفر ممراً اقتصادياً آمنا للبضائع والخدمات من آسيا إلى أوروبا مرورا بتركيا، مشيراً إلى اهمية تعزيز التكاتف والتعاون الإقليمي بين بلدان القارة الاسيوية لإرساء الأمن والاستقرار فيها وفي العالم، وتحقيق تنمية مستدامة تليق بشعوب المنطقة.واكد رئيس الوفد العراقي النيابي ان المسؤولية التي تقع على عاتق دول العالم اجمع دون استثناء تكمن بمعالجة الوضع المتأزم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتداعيات العدوان في لبنان واليمن والعراق وكل دول المنطقة، وخطورة ان تمتد اثاره على بلداننا والعالم بأسره بالشكل الذي لا يمكن السيطرة عليه، فيما بين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وان على الدول الداعمة لهذا الكيان الغاصب التوقف عن مواصلة دعمها له إمتثالا لرغبة شعوبها الحرة التي لم تتوان وبشكل يومي عن نصرة الشعب الفلسطيني.وطالب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، برفض وادانة العدوان المتكرر على بلدان المنطقة ولاسيما العراق وسوريا واليمن ولبنان، وإيقاف العدوان على قطاع غزة والعمل المشترك لتثبيت سيادة القانون والشرعية الدولية.