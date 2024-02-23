بعد توقف دام أكثر من 10سنوات.. افتتاح مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10سنوات".

وأكد السوداني، أن "الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق"، مشيراً إلى أننا "مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف في الإصلاح".وبين، أن "هذه الحكومة، وخلال 15 شهراً من عمرها، وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة لاستثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد"، مؤكداً "المضي بالإعداد لخطة مشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه، في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على اكبر عائد".وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقاها في افتتاح المصفى: "نقف بإجلال واحترام، للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض، وحرروا المصفى من عصابات داعش"، مضيفاً "زرنا هذا المصفى في آيار 2023، للاطلاع على واقعه والوقوف على المعدات والمكائن المسترجعة، التي جاءت بمبادرة من المواطن باران أحمد يونس وبتعاون من قبل حكومة إقليم كردستان العراق".واشار الى، أن "العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، مازال يستورد المشتقات النفطية، وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود"، مؤكداً أنه "مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وقد يفاجئنا الأبطال قبل هذا الموعد".وتابع: "مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، وهذا هو الإصلاح الحقيقي"، لافتاً الى أن "إرادة وعزيمة الأبطال في شركة مصافي الشمال، والشركات الوطنية الساندة، حققت هذا المنجز الوطني في 7 أشهر، ويفترض أن السقف الزمني قد يستغرق 3-4 سنوات".وأكمل رئيس مجلس الوزراء: "العراق لا يقبل المستحيل، ويصنع الحلول مهما كانت الصعوبات، وهي القوة التي نراهن عليها لمواجهة كل التحديات"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت قطاع النفط والغاز، على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة بأهمية استثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد".واضاف: "ذهبنا إلى مشاريع تنفذ لأول مرة، كاستثمار الغاز المصاحب، واليوم تعمل شركات عالمية، والجهد الوطني في أكثر من موقع وحقل، لإنهاء حرق الغاز ضمن مدى زمني 3-5 سنوات، ونعد الخطة لمشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية؛ للحصول على أكبر عائد".*خطط تطوير المصفاةفي عام 2021، كشفت شركة مصافي نفط الشمال خطة لرفع إنتاج مصفاة بيجي العراقية إلى 140 ألف برميل يوميًا، على أن تبدأ الخطة بتشغيل وحدتين جديدتين، إحداهما لتحسين البنزين.وكانت المصفاة العراقية، التي تعرضت لأعمال تخريب وتدمير خلال الحرب التي دارت بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش المسلحة، تستعمل نحو 100 ألف برميل يوميًا حتى شهر سبتمبر/أيلول 2021، وهو الوقت الذي كان مقررًا لإطلاق خطة تشغيل وحدتي تحسين البنزين.وقال مدير عام شركة مصافي الشمال -حينها- عبد الرحمن حسين، إن إنتاج مصفاة بيجي من النفط المكرر سيصل إلى 140 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل مصفاة الشمال، وهي أكبر مصافي الشركة، بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميًا.