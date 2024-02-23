العراق يؤكد لمحكمة العدل الدولية ضرورة إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن "جمهورية العراق شاركت بوفد من وزارة الخارجية ترأسه السفير حيدر شياع البراك رئيس الدائرة القانونية، في المرافعة الشفوية الخاصة بطلب الرأي الاستشاري حول ممارسات “الكيان الإسرائيلي” التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة “، والمقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية".والقى السفير البراك، وفق البيان، "البيان الشفوي لجمهورية العراق أمام المحكمة في الجلسة العلنية يوم الخميس الموافق 2024/2/22".وأكد العراق في بيانه أمام محكمة العدل الدولية، على "أهمية فتوى المحكمة في توفير العناصر القانونية اللازمة لتعزيز الجهود الرامية الى إعادة السلام والاستقرار في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، وأن سلطات الاحتلال مُلزمة بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".كما شدد على ضرورة "إيقاف الانتهاكات الاسرائيلية بشكل فوري، من خلال وقف جميع الأعمال والتدابير التي تمنع أو تعرقل حصول الشعب الفلسطيني لحقه في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهرة وما يرتبط به من إجراءات وممارسات تهدف لإطالة أمد الاحتلال ومواصلة إنكارها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".