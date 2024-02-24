يتعلق بالجنسية.. جلسة البرلمان تتضمن الغاء قرار اتخذه النظام السابق قبل الحرب بشهرين

وتضمن جدول الاعمال الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 2003.وهذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل في 27 يناير 2003، أي قبل شهرين فقط من بدء الحرب على العراق، وتضمن القرار مانصه: "تعاد الى العراقي جنسيته العراقية التي فقدها بسبب اكتسابه الجنسية اجنبية، بعد ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية ويقدم طلبا يتضمن نقدا ذاتيا لقرار الحصول على الجنسية الاجنبية ، كما انه لا تعاد الجنسية العراقية الى العراقي الذي استعادها بموجب الفقرة (1) من هذا البند في حالة فقدها ثانية بسبب عودته الى اكتساب جنسية اجنبية ".وتضمن جدول الاعمال أيضا، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر والقراءة الأولى لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي والقراءة الثانية لقانون الحماية من التبغ.