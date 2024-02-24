بحضور 171 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ9 من الفصل التشريعي الأول

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 9 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 171 نائباً.وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 6 فقرات من بينها التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 2003.