السوداني وزيدان يؤكدان اهمية ترسيخ سيادة القانون ودعم الإجراءات القضائية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وأهمية التنسيق في مكافحة الجريمة، بجميع أشكالها".وشهد اللقاء، بحسب البيان، "تأكيد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بهدف ترسيخ سيادة القانون، وتدعيم الإجراءات القضائية، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ويعزز استكمال الحكومة مستهدفاتِ برنامجها التنفيذي وأولوياته الخدمية والتنموية والاجتماعية".