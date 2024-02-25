"بيع مناصب وتنقلات".. النزاهة النيابية تحقق في شرطة البصرة

وقالت المالكي في حديث لـ"السومرية"، إن "اللجنة كشفت ملفات فساد داخل هرم قيادة شرطة البصرة تتمثل ببيع المناصب والتنقلات مقابل مبالغ تتراوح ما بين 3 الى 4 آلاف دولار، بحسب أهمية المكان".وأضافت المالكي، ان "اللجنة فتحت تحقيقا موسعا وشكلت لجانا مشتركة من الشؤون والاستخبارات".