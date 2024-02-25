مجلس النواب يرفع جلسته

وخلال الجلسة، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مركز الدراسات المصرفية.كما انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ۲۰۱٥.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ10 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، وحضور 169 نائباً.