بينها تأخر تمويل الرواتب.. طيف سامي بضيافة المالية النيابية لمناقشة 4 ملفات

وقال مراسل السومرية ان وزيرة المالية طيف سامي وصلت الى مقر اجتماع اللجنة المالية النيابية في البرلمان، لمناقشة مستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة ايرادا وانفاقا.وكان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، قد اكد امس الاحد عزم اللجنة استضافة وزيرة المالية لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية وطريقة توطين وإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كردستان، فضلا عن أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية ورواتب الموظفين وتمويل المشاريع، والتعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة واسباب تأخر ارسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب.