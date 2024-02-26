"بقيادة العراق".. نقابة الصحفيين العرب تتجه للقضاء العالمي لحماية الصحفيين الفلسطينيين

وجاء تنظيم الوقفة التضامنية بحضور السفير الفلسطيني في العراق، فيما اكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، في الوقفة التي حضرتها السومرية، إن "نحن في العراق سنقف بقوة مع الشعب الفلسطيني والاسرة الصحفية"، مبينا انه "سنذهب نحن كنقابة الصحفيين العرب الى المحاكم العالمية المختصة واننا ماضون في رعاية الصحفيين هناك وسنعمل على رعاية ومساعدة الضحايا هناك في فلسطين.وأشار اللامي والذي يشغل منصب نقيب الصحفيين العرب أيضا، ان اكثر من 130 صحفيا سقط في حرب الكيان الصهيوني على غزة"، مؤكدا اننا "نقف اليوم بقوة مع اخواننا واننا لو نمتلك القدرة لذهبنا لغزة للمشاركة في نقل صور الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".وأشار: "نتمنى من جميع الشعوب مسانده الشعب الفلسطيني والدفاع عن الإنسانية".من جانبه، حيّا السفير الفلسطيني في العراق، الصحفيين العرب والعراقيين لمساندتهم للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان الاحتلال اليوم يمنع المصلين من الوصول المسجد الأقصى، ويستهدف الابرياء والصحفيين والمستشفيات والمرضى والجرحى والمساجد والمدارس.