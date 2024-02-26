نشرة السومرية.. الكشف عن مصير الموازنة الاستثمارية وتوطين رواتب موظفي الإقليم

• بعد استضافتها في البرلمان.. وزيرة المالية تكشف مصير الموازنة الاستثمارية وجداولها التشغيلية• بغداد تتجه نحو توطين رواتب موظفي الاقليم .. امتعاض الديمقراطي وترحيب شعبي• كركوك تدخل الفراغ السياسي .. الاحزاب تتصارع على منصب المحافظ والسوداني يبحث عن حلول• بسبب تردي الخدمات .. طلبة الزعفرانية يستعينون بالشفل للتنقل .. والديوانية تعاني من المياه الاسنةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر