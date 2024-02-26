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نشرة السومرية.. الكشف عن مصير الموازنة الاستثمارية وتوطين رواتب موظفي الإقليم
سياسة
2024-02-26 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,021 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين 26 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
• بعد استضافتها في البرلمان.. وزيرة المالية تكشف مصير الموازنة الاستثمارية وجداولها التشغيلية
• بغداد تتجه نحو توطين رواتب موظفي الاقليم .. امتعاض الديمقراطي وترحيب شعبي
• كركوك تدخل الفراغ السياسي .. الاحزاب تتصارع على منصب المحافظ والسوداني يبحث عن حلول
• بسبب تردي الخدمات .. طلبة الزعفرانية يستعينون بالشفل للتنقل .. والديوانية تعاني من المياه الاسنة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر
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المحرر:
سعد أحمد
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