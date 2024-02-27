المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى 1 نيسان

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى الأول من نيسان المقبل.



وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان مقتضب ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يوم الأول من نيسان المقبل لغرض التدقيق".



وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (29 كانون الثاني 2024) عن تأجيل البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشان جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يوم 27 شباط 2024.