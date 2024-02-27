بحضور 175 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الأول

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 11 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 175 نائباً.وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة.