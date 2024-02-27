السامرائي يوضح "قانونية" انتظار البت بقرار جلسة انتخاب رئيس البرلمان

وقال السامرائي في مداخلة له بالجلسة الرابعة لمجلس النواب التي عقدت يوم الثلاثاء ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤، "لا يوجد نص قانوني يلزم البرلمان بالانتظار لحين حسم القضاء للدعوى المقامة حول جلسة انتخاب الرئيس، والا لأصدرت المحكمة الاتحادية امرا ولائيا بايقاف الاجراءات".واضاف السامرائي، أن "غياب التوافق السياسي هو المعطل الرئيس الذي يمنع المضي باجراءات انتخاب الرئيس".يذكر أن المحكمة الاتحادية أجلت اليوم الثلاثاء البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب الرئيس الى الاول من نيسان المقبل.