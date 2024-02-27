البرلمان يرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء

وذكر مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان رفع جلسته المنعقدة اليوم، الى يوم غد الاربعاء، بعد التصويت على عدد من مشاريع القوانين".وكان مجلس النواب قد صوت، خلال جلسته اليوم، على "مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020"، وفقا للدائرة الاعلامية.كما اشارت الدائرة الى انه "أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965".وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ11 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي.الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 11 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 175 نائباً.