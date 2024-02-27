بارزاني وبلينكن: قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان تثير القلق

المكتب الإعلامي لمسرور بارزاني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "اجتمع في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلال الاجتماع الودي، بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية، وحل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.وفي مستهل الاجتماع، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالمكانة المهمة لإقليم كردستان كشريك يحظى باهتمام بلاده، مشيراً إلى أن شراكة الولايات المتحدة مع الإقليم مبنية على أسس من القيم والمصالح والتضحيات المشتركة.كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن سعادته بزيارة رئيس الحكومة ولقاءاته في واشنطن، مجدداً التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في إقليم كوردستان ككيان اتحادي في إطار العراق.وعبّر رئيس الحكومة عن امتنانه للولايات المتحدة على دعمها المتواصل لإقليم كردستان، وقال: "بصفتنا شريكاً لأمريكا، واجهنا العديد من المراحل الصعبة معاً، ونأمل أن نواجه التحديات الجديدة جنباً إلى جنب".كذلك شملت محاور الاجتماع نقاشات بشأن حماية أمن إقليم كردستان، وحلّ مشاكل الموازنة، وضمان الحقوق المالية والدستورية لمواطني كردستان، واحترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم، وحماية حقوق مكوناته، واستئناف تصدير نفطه، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات من المنطقة، وفقا للبيان.واتفق الجانبان على أن قرارات المحكمة الاتحادية والخطوات المتخذة ضد إقليم كردستان والفيدرالية في العراق تثير القلق، وأنه يجب احترام الكيان الدستوري للإقليم والنظام الاتحادي والمبادئ الديمقراطية في العراق، بحسب البيان.وبحسب البيان، شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على ضرورة حصول إقليم كردستان على حصته من الموازنة بشكل منصف وعادل.