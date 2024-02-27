مجلس الوزراء العراقي يصوت على قرار يخص فلسطين

وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجلس صوت على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصاً مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.