تقدم يؤكد: لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات

أكد حزب تقدم، الأربعاء، عدم وجود مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، واصفاً إياه بالمهم.

وقال المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان، "لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة".

وأضاف أن "العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل".



وصوت مجلس النواب، في آذار 2023، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق.



وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.