كل مكوّن يحكم المحافظة 16 شهرًا.. حل أزمة كركوك على طريقة "تقسيم أوقات اللعب"

وقال رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي إنَّ "التأخير في تشكيل حكومة كركوك المحلية لا يسهم في فرض حالة الاستقرار في العراق عموماً والمحافظة خصوصاً"، مشيرا الى ان "حكومة كركوك لا تعتمد على النتائج الرقمية للانتخابات إذ لدينا فقرة خاصة في القانون أنَّ نتائج الانتخابات لا تعبر بها عن أي طرف سياسي أو قومي وإنما يجب أن يكون على أساس توافقي وبعدالة، وحتى الآن لا يوجد تنصل من القانون والاتفاقيات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وبين الصالحي أنَّ هناك اجتماعاً سيعقد يوم الثالث من آذار المقبل، متأملاً من رئيس الوزراء أن يشرف على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك للزعماء السياسيين لإنهاء الملف في أقرب وقت، لافتاً إلى أنَّ المشاكل في تشكيل حكومة كركوك المحلية تكمن في أن كل الأطراف متشبثة بمنصب المحافظ في محافظة تعرضت إلى تغيير ديموغرافي ويجب أن تكون تشاركية بين كل مكونات كركوك.



وأكد وجود بوادر اتفاق على أن تكون هذه المناصب خلال أربع سنوات سواء كان منصب المحافظ ونائبه أو رئيس المجلس إذ يجب أن يتداول بين المكونات الثلاثة ويدار لمدة 16 شهراً.