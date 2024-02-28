البرلمان يعقد جلسته برئاسة شاخوان عبد الله

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة شاخوان عبد الله، فيما تضمن جدول الأعمال ثلاث فقرات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "جدول اعمال الجلسة الـ12 للبرلمان تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع (اللجنة المالية) (70 مادة)".



وأضاف أن "الجدول تضمن أيضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. (اللجنة القانونية)".