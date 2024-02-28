مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم"، مبينة انه " أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩".وأضافت، ان "البرلمان صُوت على التوصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب"، موضحة انه "أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع".وتابعت، ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين"، مشيرة الى ان "لجنة مكافحة المخدرات بحثت مع السفير الروسي أسباب انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات".