ملف زيارة أردوغان إلى بغداد على طاولة مباحثات وزيري خارجية العراق وتركيا

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن حسين "التقى فيدان الخميس الموافق 2024/2/29 على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي يُعقد في مدينة أنطاليا التركية، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين".وقدم الوزير هاكان شكره للوزير على حضوره للمشاركة في المنتدى الذي يعد منصة لنقل الآراء ووجهات نظر دول المنطقة ازاء القضايا الإقليمية والدولية.كما تم خلال اللقاء "مناقشة برنامج الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى العراق ومشاركة الوزير في اجتماعات الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع المقبل، فضلا عن التقدم الحاصل في مشروع طريق التنمية ذو الاهمية الاستراتيجية للعراق والمنطقة".من جانبه، أكّد الوزير التركي على "اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيُة بما يخدم مصلحة البلدين الجارين والمنطقة".