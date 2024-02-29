نائب: لا يوجد تبني داخل الاطار لتغيير قانون الانتخابات

وقال المسلماوي في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لا يوجد تبني داخل الاطار لتغيير قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "الدوائر المتعددة انصفت الشعب والمرشحين ولكن التوزيع الجغرافي لم يكن بالمستوى المطلوب ونحتاج الى تصحيحه".واضاف، انه "قانون الانتخابات قضية استراتيجية وفي حال تغييره لابد من طرحه داخل الاطار او ادارة الدولة ومناقشته لكن الاجتماعات التي مضت لم تشهد اي طرح رسمي يخص هذا الامر "، مبينا ان "الافكار يمكن الطرح من خلالها كل الامور السياسية لكننا نعتمد على الاشياء الرسمية لا على النقاشات".وتابع، ان "نجاح السوداني وحكومته ينعكس على الاطار ويقف خلفه في كل الامور التي يحتاج بها الى دعم"، موضحا ان "ائتلاف دولة القانون شكل لجنة حول قانون الانتخابات ولم يتم الوصول الى قرار معين لاختيار الدوائر المتعددة او الواحدة لكي يتم طرحه".واشار المسلماوي الى انه "ليس لدينا مشكلة حول تغيير او بقاء قانون الانتخابات"، مردفاً ان "هناك فرقا بين رأي الكتلة والاطار بالاجماع لانه يتوحد بالاستراتيجيات ويمكن ان يختلف بالتفاصيل".ولفت الى ان "السوداني له الخصوصية داخل الاطار كرئيس وزراء بالدعم لانه يركز على بناء العلاقات الخارجية بشكل جيد"، مستدركاً ان "دولة القانون سيكون لها موقف بعد نتائج اللجنة المشكلة حول قانون الانتخابات والان لسنا مع تأييد بقائه او عدمه".واكد ان "الدوائر المتعددة اكثر عدالة وتحقيق للاصوات وانصاف للمرشحين برأي اغلب النواب وهم يؤيدونه لانه منصف"، لافتا الى ان "بعض الكتل تقول ان ناخبيها تعرضوا للظلم بسبب فرق بسيط بالاصوات ولم تحصل على مقاعد".واكمل المسلماوي، انه "ستكون هناك دراسة فوائد وسلبيات القانون وعليها سيتم اتخاذ القرار"، مختتما قوله إن "الاطار التنسيقي لم يفشل بقانون الدوائر المتعددة وحافظ على جمهوره واغلب كتله ارتفعت جماهيرها".