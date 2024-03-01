البيت الأبيض يصدر موقفا بشأن تقاسم الإيرادات بين بغداد واربيل

وقال البيت الأبيض، إن سوليفان شدد خلال استقباله رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في واشنطن، على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة كردستان والحكومة العراقية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اقتسام الإيرادات والموازنة يعزز الاستقرار والحكم الرشيد والتقدم الاقتصادي في أنحاء العراق وكردستان، بحسب وسائل اعلام أمريكية.والشهر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قراراً يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد.