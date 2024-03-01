العراق يتقدم بمؤشر "القوى الناعمة" 2024.. وتأثيره على العالم "لايزال سلبيًا"

واطلعت السومرية نيوز، على التقرير الحديث الصادر حول مؤشر العولمة العالمي لعام 2024، حيث جاء العراق في المرتبة 99 عالميًا من اصل 193 دولة بمؤشر القوى الناعمة العالمي، وبعدد نقاط بلغ 34.2 من 100، وجاء في هذا الموقع مرتفعا عن مرتبته في عام 2023 والتي بلغت 116 عالميًا، حيث زادت نقاطه بواقع 0.5، أي نصف نقطة فقط، لكن القفزة 17 مرتبة جاءت بسبب تراجع عدد من البلدان التي كانت تسبقه.وعلى الصعيد العربي، جاء العراق في المرتبة 12 من بين 20 دولة عربية، وجاءت الامارات بالمرتبة الأولى عربيا وبالمرتبة الـ10 عالميًا بصفتها الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة ضمن المراتب العشر الأولى عالميًا.في مؤشر المعرفة انخفض العراق 4 مراتب، من 33 الى 37، وتراجعت نقاطه بواقع 0.2 ، وفي مايخص مؤشر السمعة فقد 0.1 نقطة، وارتفع في التأثير بواقع 0.2 نقطة.وبالنتيجة جاء العراق بصافي تأثير "سلبي" على العالم، حيث انخفضت نقاط التأثير من سالب 25.5، الى سالب 29.2، ليكون تصنيفه "سلبيًا" بالتأثير على العالم.