عراقي يذهب لمقابلة بارزاني في البيت الابيض بحثا عن "دماء شقيقته".. ولكن!

وبينما كان يحمل صور أخته المتوفاة في يده، وحاول لقاء بارزاني في واشنطن، يقول شاخوان عبد الرحمن شقيق الضحية، إنه تعرض للهجوم – وتم السحق على صور أخته، جيهان طه، من قبل حراس أمن الشخص الوحيد الذي كان يأمل في التحدث معه، مسرور بارزاني، بحسب الموقع الرسمي لقناة فوكس تو ديترويت."من قتل أختي؟" قال عبد الرحمن، وهو الآن مواطن أمريكي يعيش في وارن، وتوفيت شقيقته جيهان طه وهي أم لطفلين، في حادث سيارة في إقليم كردستان في أكتوبر 2023.ويدعي عبد الرحمن أن وفاة طه كانت ذات دوافع سياسية، حيث كانت معلمة ومدافعة عن الأجور العادلة وانتقدت علانية رئيس الوزراء الحالي لإقليم كردستان.وأثار منشور نشرته الضحية على الفيسبوك، قبل ساعات من الحادث ووفاتها، المزيد من التساؤلات لدى الأسرة. حيث قالت في منشورها: "طريقي إلى الموت.. الموت يناديني".وقال عبد الرحمن: "ذهبت إلى واشنطن العاصمة للقاء مسرور بارزاني، إنه رئيس حكومة إقليم كردستان، وحاولت مقابلته".ولكن عندما لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، قام بتسجيل كل شيء بالفيديو، وقال: "أمن مسرور بارزاني.. هاجموني لأنني حاولت تسجيلهم في الشارع، لقد آذوا يدي وظهري."وكان بارزاني في العاصمة للقاء الوزير أنتوني بلينكن في البيت الأبيض يوم 26 فبراير/شباط، ونظمت مظاهرة خارج المبنى، وهو الوقت الذي قال فيه عبد الرحمن إنه تعرض للهجوم.تواصلت FOX 2 مع ممثلية حكومة إقليم كردستان في الولايات المتحدة بشأن الحادث، وبحسب متحدث باسم الحكومة، لم يشارك أي مسؤول حكومي.ومع ذلك، قال عبد الرحمن إنه لن يتوقف عن المطالبة بالعدالة لأخته الحبيبة، وقال: "أريد أن أعلم هؤلاء الناس ما هي الحرية".