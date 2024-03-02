نشرة السومرية.. حكومة كركوك اجتماعات مكثفة في بغداد وإصرار عراقي على انسحاب أمريكا

• التجاذبات تُشيد الاسوار حول حكومة كركوك.. واجتماعات مكثفة في بغداد للبحث عن حلول• اصرار عراقي على الانسحاب الاميركي.. وواشنطن تتمسك بابقاء جنودها• اجراءات رقابية للسيطرة على اسعار اللحوم.. والاتاوات تلاحق تجارها• سائقو "الدليفري" يشكون من المضايقات.. واصحاب السيارات يتهمونهم بمخالفة القوانينشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر