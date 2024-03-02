الكشف عن اتفاق نهائي يخص منصب رئيس البرلمان

كشف بيان لثلاثة تحالفات سياسية، مساء اليوم السبت، عن اتفاق نهائي يخص منصب رئيس مجلس النواب.

وجاء في البيان المشترك لتحالفات العزم والسيادة والحسم، "اجتمعت الاغلبية النيابية لنواب المكون السني.. لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب وقد توصل المجتمعون الى اتفاق نهائي.

ويهدف الاتفاق بحسب البيان أدناه نصه، الى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة اكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وادراجها كفقرة اولى في اول جلسة انعقاد للمجلس.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، قبل أيام، تأجيل البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى الأول من نيسان المقبل.

يشار الى أن المحكمة الاتحادية اصدرت في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.