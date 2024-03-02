نائب يكشف تفاصيل جديدة تخص اجتماع "قوى سنية"

كشف النائب عادل خميس المحلاوي، تفاصيل جديدة تخص اجتماع "قوى سنية" بشأن منصب رئيس البرلمان، مؤكداً أنه كان تداولياً.

وقال المحلاوي الذي حضر الاجتماع في بيان، إن "الاجتماع الذي تم انعقاده اليوم برعاية كل من السيادة والعزم والحسم، كان تداوليا والغاية منه لملمة الانقسامات ما بين القوى السنية للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف واسترجاع حق المكون بالسرعة الممكنة دون تهميش اي طرف".

وأضاف "لا علم لنا في البيان الذي تم نشره على وسائل الاعلام"، معرباً عن أمله "مستقبلا عدم اعلان اي موقف الا بعد اطلاعنا عليه واخذ موافقة المجتمعين كافة".

وكشف بيان لتحالفات العزم والسيادة والحسم، مساء اليوم السبت، عن اتفاق نهائي يخص منصب رئيس مجلس النواب.

ويهدف الاتفاق بحسب بيان مشترك، الى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة اكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وادراجها كفقرة اولى في اول جلسة انعقاد للمجلس.

وفي أول تعليق له، أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مساء السبت، عن رفضه للبيان المشترك الذي صدر اليوم بشأن منصب رئيس البرلمان.



