حمودي والسوداني يبحثان "الحفاظ على انسجام الاطار التنسيقي"

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الشيخ همام حمودي، استقبل مساء السبت بمكتبه الخاص محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبحثا تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية".وخلال اللقاء، اكد الطرفان "ضرورة حسم ملف المحافظات ومجالسها المحلية من أجل الشروع ببرنامج اعمار وخدمات تكاملي مع الحكومة الاتحادية للنهوض بواقعها، وتنمية الفرص الاستثمارية فيها بما يعزز نشاطها الاقتصادي، وبحثا واقع العمل البرلماني وضرورة تفعيله وحسم موضوع انتخاب رئيس البرلمان".وأكد الطرفان على "أهمية الحفاظ على حالة الانسجام داخل الاطار التنسيقي ووحدته بما يعزز الاستقرار ويسهم بانجاح البرنامج الحكومي، فضلا عن أهمية ذلك بمواجهة التحديات في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".