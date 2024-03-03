تكليف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مديرا عاما للمرور

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تكليف اللواء رعد مهدي عبدالصاحب مديرا عاما لمديرية المرور العامة.





وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير الداخلية كلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مديراً عاماً للمرور واللواء محمد محمود جواد مدير عام المرور السابق مدعياً عاماً لمحكمة قوى الأمن الداخلي الثالثة".

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير الداخلية كلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مديراً عاماً للمرور واللواء محمد محمود جواد مدير عام المرور السابق مدعياً عاماً لمحكمة قوى الأمن الداخلي الثالثة".