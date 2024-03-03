اختفاء منشور "انسحاب أبو مازن من منصب محافظ صلاح الدين"

وكان أحمد الجبوري (أبو مازن)، قد اعلن في بيان نشره على حسابه في فيسبوك يوم 25 شباط الماضي، سحب ترشيحه لمنصب "محافظ صلاح الدين" دون الذهاب إلى القضاء الإداري، داعياً الى ترشيح شخصية بديلة عنه من "حزب الجماهير الوطنية" وفقاً للاستحقاق الانتخابي.وجاء ذلك بعد اعلان رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تنصيبه محافظا بناء على مؤشرات قانونية، لكن مجلس محافظة صلاح الدين كان قد رد على هذه المؤشرات معتبرا ان "امتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة ليس له أساس قانوني".لكن منشور الانسحاب، تبين انه قد تم حذفه من حساب الجبوري الرسمي على الفيسبوك، وهو مايشير الى إمكانية التراجع عن هذه الخطوة والتهيئة السياسية لاعادة أبو مازن لمنصبه الذي تم التصويت عليه في مجلس المحافظة في 4 شباط الماضي.ويقول مصدر للسومرية نيوز، ان هنالك مؤشرات بالفعل داخل محافظة صلاح الدين عن ان أبو مازن سيبقى بمنصبه كمحافظ لصلاح الدين بالتنسيق مع بغداد، دون أي تفاصيل واضحة عن القصة.