العراق ومالي يبحثان مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة

وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "التقى اليوم، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي عبد الله ديوب على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد بمدينة أنطاليا التركية".واستعرض الوزير ديوب "تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في بلاده، مبدياً رغبته في التعاون وتبادل المعلومات الأمنية مع المؤسسات العراقية المتخصصة، بالنظر لخبرتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة"، معرباً عن رغبته بزيارة العراق في القريب العاجل والتعرف عن كثب على الوضع الأمني والسياسي المتسم بالاستقرار.من جانبه، تحدث حسين، عن "سعي العراق لتعزيز علاقاته السياسية مع دول القارة الافريقية ولاسيما جمهورية مالي، مبدياً استعداد العراق للتعاون في المجال الامني والاستخباري مع جمهورية مالي، واستعداد المؤسسات الامنية العراقية لنقل خبرتها وتجربتها في مكافحة التنظيمات الارهابية الى الجهات والمؤسسات الامنية المعنية في جمهورية مالي".