تركيا تحتضن لقاءً عراقياً.. مباحثات بين بغداد وكردستان حول هذه الملفات

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني اذ جرى تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا على المستوى الوطني، فضلا عن بحث استمرار التعاون بين المركز والإقليم في القضايا والملفات ذات الاهتمام، وبما يحقق الإجماع الوطني والمصلحة المشتركة بين المركز والإقليم".وجدد الأعرجي، التأكيد على أن "من مصلحة العراق أن يكون الإقليم قوياً ضمن العراق القوي والموحد، مشدداً على أهمية العمل لتبني خطاب وطني من خلال تضافر جهود جميع القوى السياسية، لتحقيق الاستقرار السياسي الذي ينشده الجميع".