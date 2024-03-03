اجتماع في بغداد بشأن كركوك يخرج باتفاق

وقال مكتب السوداني في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك".وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان "الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع؛ للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، وشكل التعاون الذي من شأنه أن يحل الإشكالات بين القوى السياسية المختلفة، بما يدفع للإسراع في الوصول إلى اختيار المحافظ الجديد وانتخاب رئيس مجلس المحافظة".وأكد السوداني "ضرورة الاستمرار بالحوارات بين جميع القوى السياسية، وأهمية استدامتها؛ من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك التي تمتلك خصوصية مجتمعية.وكان الاجتماع الأول للقوى السياسية في كركوك الذي عقد في شباط الماضي، قد اتفق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة؛ كما تم الاتفاق على أن يترأس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.