نائب سابق: توجه دولي لإلغاء إقليم كردستان وعودته كمحافظات

أكد الامين العام المساعد لحزب "صدى المواطن" محمد الدايني، الأحد، أن قرار اختيار رئيس جديد لمجلس النواب "اطاري" وليس "سنيا"، فيما كشف عن توجه دولي لإلغاء إقليم كردستان وعودته كمحافظات.



وقال الدايني وهو نائب سابق خلال استضافته في برنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قرار المحكمة الاتحادية هو قرار حكيم وشجاع باتجاه عزل محمد الحلبوسي وكانت الادلة موجودة وكافية".

ورأى، انه "من غير الصحيح تأخر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب"، مبيناً ان قرار اختيار رئيس البرلمان "اطاري" وليس "سنيا" والدليل فوز شعلان الكريم بالمرحلة الاولى وذهابهم للمحكمة والاتحادية.. كيف قبلتموه نائباً ولم تقبلوه رئيساً؟"، معتبراً ان "الانقسامات داخل الاطار وضعت العملية السياسية في مأزق، كما رئاسة البرلمان اسهمت بتشرذم التنسيقي".

ولفت الدايني، الى انه "هناك انفراداً في القرار داخل مجلس النواب"، وكشف عن ان "كتلة سنية نسقت مع دولة مجاورة صغيرة وتركت نواب المكون، مبيناً ان قرارات القضاء حددت من الذي زور"، مشيراً الى ان "الحلبوسي ذهب الى ايران وقبل ايدي قادتهم ونال رئاسة البرلمان والان ورقته انتهت واصبح من الماضي"، مقدما نصيحة الى قادة الاطار "بعدم الجلوس مع الحلبوسي".

وتابع، "لا يصلح لرئاسة البرلمان حالياً غير محمود المشهداني"، كما نصح الاطار "بالالتفاف نحو نوري المالكي ليخرجهم من المرحلة الهشة وحسم رئاسة البرلمان"، مرجحاً عودة المالكي إلى السلطة مجدداً "بسبب الظروف الحالية".

وقال الدايني، إن "داعش حصل على سيارات موديل 2024 في الانبار من قبل جهات داخلية وخارجية وما يزال التنظيم يتلقى الدعم الدولي".

وأكد ان "الامريكان لن يخرجوا من العراق"، لافتا الى ان "قوى الاطار لديها اغلبية برلمانية لما لا تعمل على تشريع قانون اخراج القوات الامريكية".

وبين، ان "دوائر الدولة افرغت من المكون السني الذي بات يعاني التهميش والاقصاء اكثر من ذي قبل وهذا يعود لضعف السياسيين الحاليين من السنة"، واتم بالقول "هناك توجه دولي لإلغاء اقليم كردستان وعودته كمحافظات".