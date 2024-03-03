السوداني يؤكد انفتاح العراق على تعزيز علاقاته مع لبنان

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن".ونقل البيان عن السوداني تأكيده "انفتاح العراق على تعزيز علاقاته مع لبنان في جميع المجالات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والزراعية والاستثمارية"، مشيراً إلى "وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق المنفعة المتبادلة".وشدد على "أهمية مواجهة آثار التغيرات البيئية ومكافحة التصحّر التي تعاني منها منطقتنا، وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات مشتركة؛ من أجل التخلص من الآثار السلبية للتغيرات المناخية".